Eliana revela relação pouco amistosa nos bastidores do SBT: ‘grava e vai embora’

A apresentadora Eliana surpreendeu a internet ao resolver abrir o jogo sobre os bastidores do SBT, emissora onde já é contratada há anos. Apesar disso, a loira disse não ter amizade com os outros colegas apresentadores, como Ratinho, Celso Portiolli e o próprio Silvio Santos, o dono da empresa.

Durante entrevista no podcast O Pod É Nosso!, a veterana da TV brasileira disparou sobre o Dono do Baú: “Não [sou amiga]. Ele vem para a TV para fazer as gravações dele e convive com a gente no palco”, iniciou.

Ela continua falando sobre os outros apresentadores: “Não tem uma convivência, assim como as pessoas imaginam que eu tenho uma convivência com o Carlos [Massa] ou com o Celso [Portiolli]. A gente está ali para trabalhar mesmo. A gente só não bate ponto, mas todo o resto é uma profissão normal”..

Ainda a respeito de Silvio, Eliana destacou aspectos positivos, como profissionalismo do dono da emissora, mas disse que ele "grava e vai embora". “Estamos na televisão, então nossa exposição é diferente, mas é uma profissão com todas as suas questões e responsabilidades como qualquer outra. O Silvio vem com essa missão. Ele é super pontual, é um baita profissional, entra no estúdio, grava e vai embora. Tenho muito respeito pelo meu ofício. O Silvio é isso, ele faz o trabalho dele e vai para a casa dele cumprir as outras obrigações”, completou.