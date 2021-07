Rodrigo Faro se recusou a fazer teste de covid-19 em visita a Eliana no SBT

Antes de ser diagnosticado com covid-19, o apresentador Rodrigo Faro visitou a colega Eliana no SBT na última quarta-feira (30) para uma ação de merchandising. Na ocasião, o apresentador da TV Record se recusou a fazer o teste para o vírus com a apresentação de um teste negativo. Faro foi diagnosticado com Covid-19 nesta sexta-feira (2).

O SBT realiza teste de covid-19 em todos os visitantes no ambulatório da emissora de Silvio Santos. Com o resultado positivo de Faro divulgado hoje, a apresentadora e mais de 30 funcionários da produção foram afastados do trabalho, e serão submetidos a novos exames.

A situação teria gerado um mal estar no SBT. Desde que a regra foi implantada, Faro foi o único que conseguiu a exceção. Ele passou algumas horas na emissora do Baú gravando e tirando fotos com alguns funcionários.

Na manhã desta sexta, a direção do SBT foi comunicada pela Record que Rodrigo Faro estava com Covid-19. Segundo o site, notícias da TV, a emissora de Sílvio Santos não reagiu bem à informação, pelo fato do apresentador ter colocado Eliana e seus funcionários em risco ao se recusar a fazer o teste antes de iniciar as gravações. A assessoria de imprensa da TV Record e de Rodrigo Faro não comentaram o estado de saúde do apresentador.