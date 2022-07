Duplas: qual a separação que o público mais sentiu?

O fã que acompanha duplas musicais sofre quando ocorre uma separação. Na exibição do capítulo de “A Favorita” desta segunda-feira (18), finalmente o público reconhece Flora (Patrícia Pillar) como a grande vilã.

Para quem não lembra, na trama, ela e Donatela (Claudia Raia), eram antigas parceiras profissionais. A dupla deu vida a Faísca e Espoleta, artistas sertanejas. Elas cresceram como irmãs, quando a personagem interpretada por Claudia Raia vai morar com a família de Flora após perder os pais.

Faísca e Espoleta, de A Favorita (TV Globo / Frederico Rozario)

Faísca e Espoleta faziam sucesso, uma turnê da dupla foi interrompida após elas se relacionarem com Marcelo Fontini (Flavio Tolezani) e Dodi (Murílo Benício), respectivamente. O primeiro foi assassinado por Flora, que cumpriu 18 anos de reclusão, a volta querendo vingança.

Os fãs de Faísca e Espoleta não superaram a separação da dupla. E assim como na trama, o público não consegues desvencilhar alguns artistas de outros, principalmente quando eles iniciam suas carreiras juntos. Como é o caso de Simone e Simaria.

Despois de alguns desentendimentos em público, as irmãs deram uma pausa da dupla e agora apenas Simone cumpre agenda, já Simaria cuida da sua saúde mental.

"Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde", falou Simaria aos fãs.

Zezé Di Camargo e Luciano também seguem caminhos distintos, assim como as irmãs acima. A dupla não se separou, apenas realiza projetos individuais. “Eu estou com meu irmão porque eu gosto de estar com ele. A dupla ‘Zezé Di Camargo & Luciano’ é uma instituição, mas isso não pode me tirar a razão de querer fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer sozinho”, disse Luciano em entrevista ao Fofocalizando.

Já Zezé gravou recentemente um DVD solo e está viajando pelo Brasil em turnê.

Outra dupla bastante famosa, que dava vida ao Aviões do Forró, era Solange Almeida e Xand Avião. Os cantores ficaram juntos por 14 anos, mas se separaram em 2017.

“A minha saída do Aviões estava pronta para ser dia 1 de setembro. Não a minha saída... eu anunciei que queria sair em 2015, chamei os sócios e disse que não ficaria mais na banda, e que eu os daria 2 anos pra isso. Aí eles me disseram em 2016 que não iam continuar com o Aviões do Forró, que eles iam acabar com o Aviões dia 1 de setembro de 2017 que íamos fazer uma turnê que a gente ia ganhar muito dinheiro. Eu disse 'beleza', então é esse o acordo. Dia 1º de setembro a gente faz os 15 anos do Aviões e a gente acaba por aqui uma história bonita, todo mundo capitalizado, 'você vai viver sua carreira solo e Xand vai fazer o mesmo', até aí beleza", disse ela, na ocasião.

Depois disso, Solange informou que nada foi cumprido e iniciou uma batalha judicial. Porém, ela já reencontrou Xand e parece que tudo entre eles está em paz.

Duas outras duplas de irmãos romperam definitivamente: o da separação da dupla Chrystian e Ralf; e Victor & Leo.

Os primeiros anunciaram o fim da dupla sertaneja após 40 anos de carreira.

Victor e Leo se separaram em setembro de 2018, por conta de incompatibilidades dos interesses entre os dois artistas. Após 27 anos juntos como artistas, a imagem da dupla foi fragilizada por conta das sucessivas polêmica envolvendo Victor Chaves. O cantor foi condenado na Justiça por agredir a ex-mulher, enquanto ela estava grávida, vídeos circularam na web sobre o caso.

Os dois compartilham momentos juntos no Instagram, e isso gera alguma especulações sobre um retorno.