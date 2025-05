Dorama na Globo? Sessão da Tarde de hoje segunda (05/05) tem filme coreano

A TV Globo exibe de forma inédita na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (05/05), às 15h25, o primeiro episódio do K-Drama "Doce Engano", dirigido por Lee Ki-Hyuk, Lee Su-Hyun e estrelado por Chun Woo-Hee, Kim Dong-Wook, Yoon Park. Confira a sinopse do K-Drama.

Qual a sinopse de Doce Encontro?

Lee Ro Woon (Chun Woo-Hee) é uma vigarista experiente, capaz de manipular com facilidade as pessoas ao seu redor. Já Han Moo Young (Kim Dong-Wook) é um advogado empático, comprometido em fazer justiça. Quando Lee Ro Woon é presa, acusada de um crime que não cometeu, seu mundo desmorona. A reviravolta ocorre quando ela descobre que Han Moo Young foi o responsável por colocá-la atrás das grades. No entanto, ao perceberem que compartilham inimigos em comum, os dois decidem juntar forças para se vingar de quem realmente a prejudicou.

Veja o trailer de Doce Encontro

Informações do K-Drama Doce Encontro

Título original: Delightfully Deceitful – Ep. 1

Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h50min

1h50min Nacionalidade: sul-coreana

sul-coreana Gênero: drama, ação

drama, ação Lançamento: 2023

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com