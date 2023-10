Com produção inédita, Netflix lança ‘Ilhados com a Sogra’ com apresentação de Fernanda Souza

O espectador brasileiro já viu reality de comida, unha, cabelo, moda, confeitaria, emagrecimento e até de casamento, chegou a vez de assistir algo inédito: um reality com sogras. Sim! A Netlflix libera hoje (09), a primeira parte de “Ilhados com a Sogra”.

Esta é a primeira produção brasileira original do gênero. Comandado por Fernanda Souza, genros e noras têm a missão de competir em dupla com as suas sogras em busca da premiação de R$ 500 mil.

“Não tem muito como não se envolver, primeiro porque sou uma pessoa que gosta muito de reality, então, eu da minha casa já me envolvo, choro... adoro ter a oportunidade de compreender essas pessoas, essas visões, essas ações. Eu gosto disso, e realmente me interessa o autoconhecimento, e também, conhecer o outro, eu acho isso tudo muito gostoso”, contou Fernanda, em coletiva de imprensa virtual.

Seis casais anônimos estão na disputa do meio milhão. Ao desembarcarem em uma ilha, eles acreditam que farão a disputa juntos, mas são surpreendidos com a chegada da sogra de um deles, é óbvio a mãe do outro. A verdadeira faceta do reality é revelada: genros e noras serão confinados com as respectivas sogras, enquanto os filhos e filhas assistem tudo em outro ponto da ilha.

“Para quem está apresentando, você tem que ter um botãozinho para que você possa apertar, por exemplo em determinado momento em que eu estou na frente dos participantes ou conduzindo uma prova. Mas eu vario, sigo calma e de repente já estou gritando: ‘vaaaiii’, já estou querendo chorar e nervosa. Não é nem questão de torcida, mas é questão de me emocionar, porque não posso obviamente torcer para ninguém. A questão é me emocionar assistindo aquilo, às vezes estou como telespectadora, mas na maior parte estou como apresentadora, tentando de alguma maneira acolher e conduzir tudo. Agora, é bem desafiador, porque o reality é emocionante com tudo. Quantas vezes eu não me enxerguei ali dentro daquela dinâmica, como filha ou como se eu tivesse observando a minha mãe, ou a pessoa com a sogra, vende as relações, compreendendo, acolhendo, entendendo os dois lados. Esse reality tem muitas camadas”, pontua a apresentadora.

Este será o segundo reality apresentado por Fernanda na plataforma. No ano passado, ela fez o "Iron chef: Brasil".

Gravado no litoral de São Paulo, em uma ilha deserta, o lugar belíssimo não consegue ocultar os ruídos e dificuldades existentes nas relações. Será que as mágoas darão lugar ao afeto? Entre tantas questões mal curadas e relações desgastadas, a psicóloga Shenia Karlsson chega para escancarar essas dores. Porém, diferente de outros reality, no “Ilhados com a Sogra”, a profissional trabalha ‘ao vivo’ com os participantes.

“Não sei para quem esse reality é mais desafiador, se é para a sogra, para os genros e noras, que precisam lidar com essa relação desafiadora com a sogra e precisa estar ali convivendo, ou para o filho e filha que vai embora e fica vendo essas duas pessoas que têm dificuldade em se relacionar, fica assistindo e torcendo para eles competindo para ganhar um dinheiro, imagina a cabeça dessa galera. Os filhos têm um papel importante, mas eles ficam atados, sem poder fazer muita coisa, depois vocês vão entender porque eu não posso dar spoiler”, avalia Fernanda Souza.

Entre os casais concorrentes, estão Thyago Cesar, influencer, e sua esposa Mayara Tenório, atriz. O genro precisa sobreviver aos conflitos com sua sogra, Severina Tenorio. Até a gravação do programa, eles não tinham se conhecido.

Tem também a família de Rogéria Castro. A sogra vai ter que sobreviver aos embates com sua nora, Thais Castro, esposa de Rodrigo Castro. Um dos problemas entre eles é a exposição nas redes sociais e o negócio do casal. Eles têm um Sex Shop, e inclusive, são responsáveis por estrelar as campanhas do empreendimento.

Felipe, Vini e Maria do Socorro são da Família Sassone e representam a diversidade do reality. Mesmo a sogra tendo boa relação com o genro, eles enfrentam alguns embates dentro do programa, um dos problemas é o “deboche”. A Família Dunker é formada por Thiago, a esposa Silvia e a mãe dele, Márcia Regina. Os conflitos estão por conta do “falar demais”.

Além deles, tem a Família Donatti. A influencer Ana Luiza Tonolli precisa lidar com a sogra Maria Cristina Borba de Azevedo, enquanto o marido e filho Antonio Donatti, assiste tudo de longe. Uma relação conflituosa, que foi escancarada logo no primeiro episódio.

Já a Família Nery é composta por Francine e Rodrigo, ambos proprietários de uma marca que oferece aulas de surf. A mãe da jovem, Maria Eliane Ribeiro Nery só quer que eles construam um futuro e o casal, só quer aproveitar a vida.

“Tem uma dinâmica que é meio: ‘e agora o que que eu faço’. Eles vendo, percebem que muito da qualidade de relacionamento daquelas duas pessoas, ou de não qualidade, de treta, tem a ver com você, como marido ou filho, triangulando com aquelas duas pessoas. Aí eles começam a ver de fora e entender a responsabilidade que eles têm sobre a relação dessas outras pessoas, em tudo que elas estão vivendo”, antecipa.

“Esse reality mexe em muitas gavetas muito profundas da gente, tem uma do autoconhecimento e coloca as nossas vidas sendo vividas e desenhadas na nossa frente por todas aquelas pessoas. A gente fica em casa pensando no que pode melhorar na dinâmica, o que esses personagens podem me ensinar no que eu estou vivendo e no que eu não quero viver, o que eu posso transformar. A gente pode sair desse programa melhor do que a gente entrou”, finaliza Fernanda Souza.

No dia 16 deste mês, a Netflix libera a segunda parte de “Ilhados com a Sogra”.