Leandro Hassum será protagonista de uma série da Netflix pela primeira vez

Leandro Hassum vai estrear como protagonista de uma série na Netflix pela primeira vez. “B.O.” chega à plataforma de streaming no próximo dia 6 de setembro. Na trama, Hassum interpreta o delegado Suzano, um policial bastante atrapalhado que atua no interior do Rio de Janeiro e, após prender um bandido perigoso, é destacado para assumir a 8ª DP da Tijuca, na capital fluminense.

Além de atuar, Leandro Hassum dirigiu um dos episódios, vivendo também essa experiência pela primeira vez. O artista contou em coletiva de imprensa virtual, que se sentiu à vontade ao desenvolver essa função, principalmente pela equipe.

A ideia de “B.O.” surgiu durante a pandemia após uma matéria que passou na televisão. “Eu vi um cara que foi preso em uma cidade do interior, uma pessoa denunciou. Quem prendeu o foragido virou o herói, então essa foi a ideia do Suzano”, disse Hassum.

VEJA MAIS

A série não é policial, e sim sobre uma repartição, o ator faz questão de dizer que não é sobre crimes. “Em ‘B.O.’ a gente lida mais com a burocracia do sistema, do que com casos que a gente pode criticar”, acrescenta.

A série ainda tem no elenco: Luciana Paes, Taumaturgo Ferreira, Jefferson Schroeder, Babu Carreira, Digão Ribeiro, Cauê Campos, Josie Antello, Aline Borges, Bruno Cabrerizo, Pedro Wagner, Tenca Silva, Louise Cardoso, Elisa Pinheiro, Leandro Ramos, Júlia Guerra, Cleber Salgado, George Sauma, Raphael Ghanem, Valentina Melleu, Fábio de Luca, entre outros.

“Como a série foi criada na minha cabeça, e depois fui juntando várias pessoas, mas tive tudo primeiro na minha cabeça”, explica.

“B.O.” chega como workplace comedy e mostra o Brasil na sua raiz, com os dramas e causos vividos dentro de um ambiente de trabalho. Outra questão que vale destacar é o amor de Suzano por Sandy e Júnior, que é possível ver no próprio trailer da série.

‘Sou fã deles, já encontrei várias vezes os dois, mas a Sandy que o Júnior. Eu tenho muitas características do Suzano, fui criado por minhas tias, madrinha, avó, frequentando igreja, ele é um cara extremamente romântico, que valoriza muito a família”, antecipa o protagonista.

Leandro Hassum, que já tem alguns filmes na Netflix, faz a sua estreia com séries, e fala como tem sido essa parceria de anos. “Sempre fui apaixonado por séries da Netflix, agora vivo um amor pelo Doramas, estou apaixonado, amo, assisto todos. Quis fazer uma série para maratonar, e uma série em que eu estivesse fazendo. A Netflix escuta meus projetos, a minha voz e curte as minhas ideias. Já estou torcendo pela segunda temporada, porque ‘B.O.’ está muito divertido, então tenho certeza que virá”, pontua Leandro Hassum.

Suzano já chega na 8ª DP do Rio de Janeiro, rodeado de confusão. Seus subordinados não acreditam que ele irá durar muito tempo por lá, mas o crime organizado da cidade não imagina o que espera por eles. É nesse local que a história se desenrola.

“A gente fez questão de fazer a filmagem como se fosse cinema, com a qualidade, com os efeitos, e toda a preparação. Para entregar o melhor para o público. Estava todo mundo caminhando na mesma direção, para o mesmo objetivo do sucesso. Além de ‘B.O.’ ser engraçado, divertido, ele tem um refinamento na fotografia, direção. Estamos muito felizes na Netflix apostar na gente”, finaliza Hassum.