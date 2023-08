Gal Gadot chega em ‘Agente Stone’ como a espião Rachel Stone

No início de junho, Gal Gadot, Alia Bhatt e Jamie Dornan estiveram no Tudum, no Brasil, promovendo o lançamento do filme ‘Agente Stone’, original da Netflix, que chega hoje (11), ao streaming. Em ambiente descontraído, eles receberam um grupo pequeno de jornalistas para uma mesa redonda, e o Grupo Liberal marcou presença.

Animados e confiantes, o trio mostrava que estava empolgado com a estreia e principalmente pela possibilidade de divulgar o longa no maior evento mundial da plataforma.

“Nós gostamos. Essa é a parte divertida. Você começa a viajar pelo mundo. Você começa a ver e interagir com os fãs, começa a falar com vocês. Essa é a parte divertida. Eu sinto que agora o filme está feito, fechado. Está lá e pronto para todo mundo assistir. Agora é a hora da gente comemorar e pedir para todo mundo aproveitar essas duas boas horas para curtir o filme também”, disse a protagonista Gal Gadot.

No longa, ela vive a agente especial Rachel Stone e dentro do mundo da tecnologia, incluindo a inteligência artificial, a personagem entrega ao filme muito mistério e ação. Rachel briga com bandidos, se joga no fogo e na neve também, pilota uma moto e uma van em alta velocidade, entre outros. Em ‘Agente Stone’ temos características que o público busca em um bom filme.

Acostumada com esse mundo de lutas e heróis, em ‘Agente Stone’, a personagem da israelense precisa lidar com espiões internacionais e com um ‘duelo’ entre mulheres, mas que quem vence são elas!

A responsabilidade de salvar o mundo ela já está acostumada a ter, como foi visto com a heroína Diana Prince em Mulher-Maravilha (2017) e Mulher-Maravilha 1984 (2020). Inclusive, esta semana, Gadot foi confirmada para o seu terceiro filme como Mulher-Maravilha.

A atriz não esconde admiração pela sua heroína, na rápida passagem pelo Brasil, o público chamava pela Mulher-Maravilha, e Gal Gadot respondia com o gesto característico da personagem.

Fã do gênero de ação, Gadot é admiradora dos filmes de James Bond e Missão Impossível. “Cresci assistindo todos os Bond e fiquei surpresa quando minha primeira audição foi ser uma ‘Bond Girl’, não era nem uma atriz, era uma modelo e eu fui para a faculdade de direito e meu agente disse: ‘ela quer ver você’. Eu disse: ‘não sei, é em inglês, eu não sou uma atriz’. Eu fui, eles fizeram o teste e eu recebi uma chamada e outra, mas não consegui o papel. Mas me incentivou a ser uma atriz. De novo, eu fui por outro caminho. Mas eu sou um grande fã desse gênero: Bond, Missão Impossível, Bourne Identity, Die Hard, todos esses filmes são o perfeito escapismo. E ser capaz de mostrar um personagem em um filme como esse é uma delícia e eu adoro”, disse Gal Gadot.

A atriz aproveitou para contar como surgiu a ideia de ‘Agente Stone’. Em 2017, ela almoçava com o marido, David Ellison e Dana Goldberg, que comandam a Skydance. “David me perguntou: ‘o que você quer fazer agora?’ E disse que queria fazer um filme de ação dirigido por uma mulher, ele fez acontecer. E a gente se divertiu, e viemos com este filme. E logo depois, criamos uma sala de escritores. O Greg Rocca, que é um escritor brilhante, que realmente conhece esse tipo de histórias, estava liderando a sala, ele era o principal escritor. Depois trouxemos a Alison Schroeder, que lançou as dinâmicas de personagens e as relações. E foi algo que eu realmente queria fazer. Acho que depois de Mulher-Maravilha, do sucesso, percebi que havia mais espaço para esse tipo de filme ser liderado por mulheres. E esse é um gênero que eu adoro assistir. É o perfeito escapismo. E nós fizemos acontecer, e aqui estamos”, relembra Gal Gadot.

Dirigido por Tom Harper, ‘Agente Stone’ tem a essência das produções do gênero: mocinhas x bandidos. Porém, o sucesso é conquistado por mulheres. A hacker Keya Dhawan, vivida pela atriz indiana Alia Bhatt, se une a Rachel e lutam contra o vilão, que no caso é Jamie Dornan.

Quem está acostumado a vê-lo como Christian Grey na trilogia de ‘50 Tons de Cinza’ agora terá ele como um bandido. Na divulgação do ‘Agente Stone’ ele já antecipava que se preparou para viver Parker desenvolvendo os seus músculos.

“Você coloca muito trabalho nessas coisas e isso durou cinco meses. Tudo o que você fez antes disso na pré-produção e a preparação para o lado físico e emocional de todo o trabalho visual que você colocou. Portanto, é um grande esforço para muitas pessoas. Então, quando você tem o produto final e está animado com ele. Sim, então é divertido e todos nós gostamos de sair em cidades diferentes e jantar. E isso é muito legal se você gosta das pessoas”, disse o ator.

Alia Bhatt, que atua em filmes de Bollywood, pontua que o mundo está cada vez menor, já que é possível consumir conteúdos de qualquer lugar. Na mesa redonda, ela também se mostrou animada por estar perto do público na divulgação de ‘Agente Stone’.

“Para mim, quando realmente gosto do filme, fico confiante! É assim, então será muito agradável. Quando você está nervoso, se as pessoas vão gostar do filme, isso pode ser torturante. Mas, na verdade, mal posso esperar para que as pessoas vejam o filme porque estou muito animada. Eu amo isso, então mal posso esperar para ver o que as pessoas vão dizer”, finaliza a artista.