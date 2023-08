Gal Gadot é confirmada em 'Mulher Maravilha 3'

Gal Gadot está confirmada como protagonista de "Mulher Maravilha 3", que terá nova direção. James Gunn e Peter Safran comandam o longa.

Em junho, Gadot já dava indícios desse retorno como estrela do filme. No Tudum, da Netflix, ela não conseguia se desligar da Mulher Maravilha, e sempre que podia, fazia o símbolo da heroína.

"Adoro interpretar a Mulher Maravilha. É tão querido e próximo do meu coração. Pelo que ouvi de James e Peter, vamos desenvolver uma Mulher Maravilha 3 juntos", disse a atriz para Chris Killian, do ComicBook.

Na próxima semana, Gal Gadot estreia um filme na Netflix. Agente Stone fica disponível a partir do dia 11 de agosto e tem no elenco Jamie Dornan e Alia Bhatt. O trio esteve no Brasil divulgando o longa que tem Gadot interpretando Rachel Stone, uma espiã.