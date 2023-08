Sophie Charlotte em carreira internacional: filme 'The Killer' estreia em novembro na Netflix

Sophie Charlotte faz parte do elenco de “The Killer’, próximo filme do diretor David Fincher, que estreia na Netflix no dia 10 de novembro. A produção é baseada na história de quadrinhos de Alexis Nollent, de mesmo nome. Além da brasileira, fazem parte do elenco também Tilda Swinton e Michael Fassbender, que fará o personagem-título.

O personagem principal é um assassino que vê seu psicológico sendo abalado pela vida que leva. A atriz brasileira vive a personagem Magdala.

O diretor David Fincher foi indicado ao Oscar pelos filmes “O curioso Caso de Benjamin Button” (2008), “A Rede Social” (2010), e “Mank”, (2020). Fincher ficou famoso por ser um cineasta em histórias sobre serial killers como “Zodíaco”, ‘Seven”, e a série da Netflix “Mindhunter”.