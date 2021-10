Boninho revela data de estreia do 'BBB 22'

Os fãs de reality show já podem começar a comemorar, pois o ‘Big Brother Brasil 22’ ganhou data de estreia oficial. Em uma publicação feita nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (28), Boninho revelou aos internautas que o programa entrará ao ar no dia 17 de janeiro.

VEJA MAIS

E não demorou muito para os internautas começarem a comemorar a próxima edição do programa. "Me chama", brincou uma. "Fala comigo boni, cadê e-mail", disse outra.

Novidades

Na próxima edição, o jornalista Tadeu Schmidt será o novo apresentador da edição 22. Mas, as novidades não param por aí. De acordo com as informações do O Dia, além das mudanças dentro da casa, os jogadores do time Pipoca e Camarote vão poder participar da festa do líder com mais tempo de duração e com a diversão garantida.

O famoso ‘Cinema do Líder’, agora, também poderá ser aproveitado de outra forma pelo público, que passará a assistir o filme exibido junto com os participantes, que ocorre nas noites das terças-feiras.

Transmissões

No Globoplay, o telespectador poderá acompanhar as câmeras ao vivo, trechos, programas na íntegra e o “Click BBB” na plataforma e, no digital, novidades únicas como receitas inspiradas nos participantes, o ‘Bate-papo com o eliminado’, ‘Parada BBB’ e ‘Mesa BBB’.

Saiba como matar a saudade da antiga edição

Os telespectadores que estão com saudade do ‘BBB 21’ vão poder conferir o ‘Aquecimento BBB’, no Multishow, que irá reunir em 16 episódios os melhores momentos da edição passada. Já para a próxima temporada, continuará sendo mantido as entrevistas após a eliminação dos participantes no canal fechado.