Tadeu Schmidt é confirmado oficialmente como o novo apresentador do 'BBB 22'

'Agora é oficial! Na noite do último domingo (10), a TV Globo confirmou, durante o horário do ‘Fantástico’, que o ex-apresentador da atração Tadeu Schmidt irá comandar o ‘Big Brother Brasil' a partir de 2022. As informações são da Quem.

A notícia foi dada ao vivo pelo próprio Boninho, diretor do reality show. Veja:

"Estou muito feliz, muito orgulhoso de ter sido convidado. É uma honra enorme fazer um trabalho feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, logo quando o programa faz 20 anos. Obrigada Rede Globo por ter confiado em mim essa responsabilidade. Vou deixar o Fantástico, estou aqui há 14 anos. 14 anos de realização plena e momentos que mudaram a minha vida”, afirmou o jornalista durante o programa dominical.

Mudanças

A saída do apresentador do ‘Fantástico’ abre as portas para mudanças de cadeiras dentro da Rede Globo. A jornalista Maju Coutinho irá deixar o comando do ‘Jornal Hoje’ e assume a posição ao lado de Poliana Abritta, na atração aos domingos.

Já César Tralli deixa o comando do ‘SPTV 1ª Edição’ e assume o posto de Maju no 'Jornal Hoje'.