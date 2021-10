Boninho monstra ‘spoilers’ de nova casa do ‘BBB 22’ e surpreende fãs

As obras da casa mais vigiada do Brasil, o ‘Big Brother 22’, já estão a todo vapor. No último sábado (23), o diretor do reality show, Boninho, publicou um spoiler sobre como está ficando o confinamento dos próximos participantes. As informações são da colunista Fábia Oliveira.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, o Big Boss aparece conferindo os detalhes da mais nova casa, que agora, deve ser comandado por Tadeu Schmidt. Assista:

"Olho vivo!!! Tem muito spoiler aí! E a obra só está começando!", escreveu na legenda da publicação.