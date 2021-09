Mumuzinho confessa vontade de apresentar o BBB e ganha apoio de Tiago Leifert

Em entrevista ao programa Cara a Tapa, no canal do Youtube do jornalista Rica Perrone, Mumuzinho confessou que deseja apresentar o Big Brother Brasil e está estudando para isso. As informações são da Quem.

"Não sou contratado da casa [TV Globo], sou por obra, quero ter mais oportunidades lá dentro. Quero ser apresentador do Big Brother", declarou ele, que também revelou que gostaria que o pedido chegasse até Boninho, diretor do programa.

Após a revelação, Rica Perrone fez uma ligação de vídeo para Tiago leifert, ex comandante do reality, que aconselhou o cantor. "Você está ligado como é o esquema lá: 24 horas! Não tem lazer, praia, futebol, nem nada. Eu apoio a nomeação de Mumu para apresentar o BBB com textão toda terça-feira e jogo da discórdia. Mas vou te dar uma dica: fala com o Boninho e faz minha trajetória. Começa no The Voice, quando você pegar o jeito, dá o próximo passo", disse ele.

O Big Brother Brasil 22 ainda não tem um apresentador oficial desde o anúncio da saída de Tiago Leifert da emissora. Nomes como Tadeu Schmidt, Marcos Mion e Ana Clara já foram cotados na internet como possíveis substituições.