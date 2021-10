Após pedir vaga no BBB, Virgínia é seguida no instagram por Boninho

Na noite da última segunda-feira, 25, Virgínia Fonseca disse, durante a estreia de seu podcast, o 'PodCts', que desejava participar do reality Big Brother Brasil, logo Boninho, diretor do programa, começou a seguir a esposa de Zé Felipe no instagram.

A mãe da pequena Maria Alice afirmou que se um dia recebesse um convite para participar do BBB, ela aceitaria. "Sem pressão viu, Boninho?", disse em tom de brincadeira. O primeiro epísódio do podcast em parceria com outra influenciadora, a mineira Camila Loures, foi ao ar na segunda-feira, 25.

Virgínina é uma das influenciadoras mais bem sucedidas no país. Em seu perfil no instagram, a empresária reúne mais de 27 milhões de seguidores; no youtube quase 10 milhões de pessoas são inscritas em seu canal.