Ana Maria Braga se emociona ao comemorar 24 anos do Mais Você e homenageia Tom Veiga, o Louro José

A apresentadora Ana Maria Braga se emocionou ao comemorar 24 anos do programa Mais Você nesta quinta-feira (26). A apresentadora preparou um programa especial para celebrar a data, com direito a homenagem a Tom Veiga, que dava voz ao Louro José, que faleceu em novembro de 2020.

No início do programa, a apresentadora chorou ao ver a primeira vinheta do Mais Você. "As coisas me emocionam... E eu estava com o cílio 'entupido' aqui de manhã. Agora, chorando, tá tudo certo. Escutar a primeira vinheta, de 1999, dá um nó na garganta. Eu lembro tanto, porque tinha um monte de gente envolvida para o programa entrar o ar", disse.

Ana Maria também fez uma homenagem a Tom Veiga, que dava voz ao Louro José, que faleceu em novembro de 2020. Muito emocionada, ela recordou os momentos em que passou ao lado do artista. "Sem ele teria sido diferente, ele foi uma alegria nessa história, ele faz muita falta. Ele é parte fundamental da nossa história. E agora estou aqui com seu neto para garantir a linhagem", disse a apresentadora, se referindo ao seu novo parceiro, o Louro Mané.

A anfitriã também ganhou o carinho de famosos, que enviaram depoimentos para ela relembrando as emoções do programa.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)