Susana Vieira queima a boca e critica receita do Mais Você: 'não quero ofender'

A atriz Susana Vieira foi a convidada especial do programa Mais Você nesta sexta-feira (13) e não escondeu o desagrado ao experimentar uma receita de churros com pão de forma, feita em uma panela air fryer. Ana Maria Braga mostrou a receita, que viralizou no TikTok, e deu para a convidada provar ao vivo no programa.

Susana, de 81 anos, elogiou o sabor do churros preparado com doce de leite, mas declarou que não seria sua primeira opção de compra. Ela também queimou a boca e se incomodou com o excesso de açúcar. "Eu acho que a pessoa que não tem onde comprar na sua cidade, deve fazer esse. Mas se a gente está passeando pela orla da praia e tem um churros, vamos comprar o churros", disse ela.

"Você quer saber se isso leva à lembrança de comer churros? Eu vou falar: eu já disse o que eu tinha que falar. Eu não quero ofender esse homem [que ensinou a receita]", disse.

"Como é o nome do homem [que ensinou a receita]? Adison, deixa eu falar uma coisa, não gosto de coisa muito doce. Encheram de doce de leite, encheram de goiabada, o gosto do açúcar ficou muito maior que o gosto da massinha", opinou a atriz. "Eu gosto da massinha sem nada, com o açúcar e canela. Agora essa coisa que espalha pelos lados, é coisa de criança. Nós não estamos mais na idade de comer coisas recheadas", completou.

A receita de churros com pão de forma foi criada pelo influenciador Adison Rodrigues, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok. O vídeo com a receita já teve mais de 10 milhões de visualizações.

Aprenda a fazer a receita do churros de pão de forma na air fryer

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)