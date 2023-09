Programa 'Mais Você' começa com Louro Mané pedindo sexo ao vivo; vídeo

O mascote "Mais Você", Louro Mané, causou um grande alvoroço entre os espectadores do programa nesta quarta-feira (6). Durante a abertura do Mais Você, o papagaio cantou a música "Sexo", da banda Ultraje a Rigor. A cena inusitada logo virou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

"Sexo! Como é que eu fico sem sexo? Eu quero sexo! Me dá sexo!", cantou o fantoche. Ana Maria Braga repreendeu o companheiro por "não ter idade pra isso". "Eu sou adolescente, estou com hormônios explodindo", respondeu o papagaio.

Com a abertura ao som da banda Ultraje a Rigor, Ana Maria aproveitou para enviar uma mensagem de solidariedade ao baixista Mingau, que recentemente foi baleado na cabeça e está internado em estado grave na UTI.

No pensamento do dia, a apresentadora fez uma brincadeira relacionada ao Dia do Sexo e o Dia da Independência do Brasil, que acontece no dia 7 de setembro. “Você pode até transar hoje, por ser o Dia do Sexo. Mas não espere uma ligação amanhã. Afinal, é o Dia da Independência", brincou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)