Alcione canta Clara Nunes hoje, no Criança Esperança

Hoje (07), o ‘Criança Esperança 2023’ chega na sua 38ª edição. Um grande show com música e solidariedade, entra na casa das pessoas após a novela ‘Terra e Paixão’. O programa será transmitido ao vivo direto do Riocentro, no Rio de Janeiro, com apresentação de Marcos Mion e Ivete Sangalo. Xuxa, Angélica, Eliana, Ludmilla, Zeca Pagodinho, Leo Santana, Preta Gil, Fabio Jr., Dilsinho, Chitãozinho e Xororó, Negra Li, MC Cabelinho, Sarah Beatriz, Alcione, Péricles, Liniker, Baco Exu do Blues, MC Carol e Oz Crias são atrações já confirmadas.

Na edição deste ano, o ‘Criança Esperança’ vai beneficiar 101 projetos sociais, distribuídos por todas as regiões do país. No Pará, serão três instituições que irão receber doações: Emaús, Ipearte e Caruanas.

VEJA MAIS

“Espero que o programa, que se tornou fundamental para tantos projetos, uma iniciativa que já ultrapassou todas as expectativas, incentivando e auxiliando gerações e gerações de Norte a Sul do país, consiga sensibilizar ainda mais as mentes e os corações das pessoas. Tomara que essa campanha, edificante, seja até mais vitoriosa do que as anteriores e continue a promover as ações humanitárias de que tanto necessita o povo brasileiro”, disse a cantora Alcione, com exclusividade para o Grupo Liberal.

A artista irá interpretar a música “Canto das Três Raças”, de Clara Nunes.

Com quase 50 anos de carreira, essa não será a estreia de Alcione no palco do Criança Esperança. Ao longo dessas quase 40 edições, a ‘Marrom’, esteve em diversos momentos participando dessa ação de solidariedade do Grupo Globo. Inclusive, ela tem lembranças especiais desse palco.

“Acho que, além das festas lindas e dos encontros musicais memoráveis promovidos pelo ‘Criança Esperança’, as histórias contadas e os exemplos de autênticos heróis populares, ‘pessoas comuns’ e desconhecidas pela maioria da população, mas engajadas na promoção do bem-estar e formação de tantas famílias, são dignos de nota. Muitas vezes fiquei emocionada com tantas histórias de vida e narrativas tão marcantes”, relembra.

“No meu caso, em particular, falando de algumas das minhas participações, guardo na memória os momentos inesquecíveis ao lado do meu ‘irmão’ Emílio Santiago, quando cantamos juntos no programa. Outro momento marcante foi cantar o ‘Rap da Felicidade’ com as mães que perderam seus filhos para violência”, acrescenta a cantora.

As doações podem ser feitas pelo tradicional telefone 0500, pela chave pix esperanca@unesco.org e também pelo site. Os Mesões da Esperança também estarão na ativa hoje, eles ganham nova roupagem, e estarão embarcados dentro de alguns dos tradicionais programas da TV Globo, que serão especiais e temáticos, reunindo vários talentos para receber as ligações dos doadores.

“É de suma importância esses projetos ligados à educação, porque ela é um dos principais fatores de transformação na vida e trajetória de qualquer pessoa. É a única riqueza que não pode ser roubada e que, além do mais, pode ser aprimorada e cumulativa. Sinto-me honrada e agradecida por poder fazer parte de um evento tão importante, necessário, e que ajuda tanta gente que precisa e merece”, pontua Marrom.

Outra novidade, que tirou o fôlego dos telespectadores quando ganhou as mídias, é a participação de Eliana. O ‘Criança Esperança 2023’ vai promover um encontro muito especial, que promete reviver, em muitos adultos, a criança que existe dentro de todos nós, a artista se une a Xuxa e Angélica, tudo para mobilizar essa campanha de solidariedade.

Tendo como base dessa grande festa, a esperança e a fé, Negra Li, MC Cabelinho e Sarah Beatriz serão os artistas representantes deste pilar do espetáculo. A narrativa condutora deste tema será “O caminho para o futuro”. No repertório, os cantores vão apresentar músicas que falam sobre a importância de acreditar e ter esperança. É claro que a canção de abertura da novela sete, ‘Vai Na Fé’, não ficará de fora do setlist.

A música é interpretada por Negra Li e tem participação de MC Liro, na letra temos a confiança de dias melhores. “Eu adoro contribuir com o Criança Esperança porque sei o quanto o projeto já impactou diretamente milhares de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social no Brasil. Já tive a oportunidade de participar outras vezes dividindo o palco com personalidades que sempre admirei, como a Sandra Sá. Foi inesquecível!”, conta Negra Li.

Por falar em novela, os intérpretes de “Sinônimos“, Ana Castela, Chitãozinho e Xororó, que é a abertura de ‘Terra e Paixão’, também estarão no palco do ‘Criança Esperança 2023”. Eles vão contar com a presença de João Gomes, para fazer a mistura do sertanejo e piseiro.

“É a realização de um sonho. Desde criança a gente acompanha essa maravilha de programa. A gente fica feliz pela importância e pelo significado, principalmente porque este ano eu vou ser papai (risos)”, comenta João.

O cantor destaca, ainda, seu envolvimento com a causa: “É uma coisa fundamental, é muito legal quando a gente vê que alguém se importa com a educação das crianças. Eu falo pessoalmente, porque eu sou doido para conseguir fazer um projeto social onde eu possa levar o esporte de uma forma democrática, onde a criança tenha o direito de escolher e de se divertir. Eu tenho esse sonho e sei o quanto isso é importante, porque quando eu era criança sentia muita falta”, ressalta o cantor pernambucano.