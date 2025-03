Relembre: a festa 'mais louca' da vida de Mr. Catra foi em Salinas; veja o vídeo!

Quinta-feira é dia de relembrar momentos marcantes ou curiosos no entretenimento no Pará. Nesta última quinta de março, lembramos de quando Mr. Catra destacou uma festa inesquecível no Pará.

Durante um quadro do antigo programa CQC, da Band, que questionava artistas sobre as festas mais "loucas" que já viveram, surgiram algumas confissões curiosas. Luan Santana, por exemplo, disse que ficou com duas garotas em uma festa. Gusttavo Lima elevou o nível ao admitir que dormiu após uma farra com seis mulheres. Mas foi Mr. Catra quem roubou a cena com sua resposta.

"Em Salinópolis, Belém do Pará, o bicho pega", disparou o funkeiro. Segundo ele, a festa mais insana que presenciou foi na praia do Atalaia, em pleno verão amazônico, onde viu "muitas meninas loucas e nuas em motos". A declaração, claro, viralizou na época e reforçou a fama de Salinas como um dos destinos mais agitados da temporada de julho. Assista:

Quase 7 anos de saudades

Mr. Catra, conhecido por seu carisma e seu estilo de vida extravagante, marcou presença em várias festas no Pará durante o início da década de 2010. Suas apresentações eram sempre aguardadas e garantiam multidões em casas noturnas e em quiosques e tendas em praias, como em Salinas.

Infelizmente, o "Rei do Funk" nos deixou em 9 de setembro de 2018, aos 49 anos, após uma batalha contra um câncer no estômago. Ele deixou um legado no funk nacional, além de três esposas e 32 filhos.