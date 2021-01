Filho de Mr. Catra abandona carreira musical e desabafa ‘Sem dinheiro para comer’

Usando as redes sociais o filho de Mr. Catra, Luck Muzik, comunicou que iria abandonar a carreira musical. Além disso, o funkeiro excluiu todas as fotos do seu Instagram.

O artista usou os stories para explicar os motivos que o levaram a abandonar a música. "Bom dia, família. Estou passando aqui para dizer que estou abandonando minha carreira musical. Vou desativar todas as redes sociais. E apagar todas as músicas. Então, se eu desaparecer de repente, vocês já sabem. Fé, fiquem com Deus", avisou.

"Estou vendendo meus equipamentos. Só chamar no direct. Quem puder comprar, já me ajuda a pagar a dívida que esse merda conseguiu fazer em mim. [deixando um mistério no ar quanto à pessoal a quem se refere] E para poder comer e beber, porque nem para isso eu tenho. Vergonhoso!", disse em seguida, revelando o motivo pelo qual decidiu pelo encerramento da carreira.

Na última semana, Luck Muzik já tinha deixado seus seguidores preocupados ao publicar, na mesma rede social, uma mensagem de despedida. "Adeus a todos. Estou me despedindo literalmente desse mundo. Vou me matar", escreveu o agora ex-músico.