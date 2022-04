Anitta terá gravação póstuma de Mr Catra em novo álbum, em música que homenageia o funk carioca

Gigante do funk carioca, Mr Catra também estará no novo álbum de Anitta, "Versions of Me", que teve sua tracklist completa divulgada nesta quinta-feita (7) pela cantora. Entre a lista de participações, chamou a atenção o nome de Catra, que faleceu em 2018. Ele estará na música "Que Rabão", única em português do novo álbum de Anitta.

“Antes do MC Catra morrer, ele deixou vocais gravados com o meu parceiro Papatinho e decidimos trabalhar nessa faixa. Convidamos a maior voz do funk da nossa geração, Kevin O Chris, para se juntar a nós e o resultado é incrível!”, comemora Anitta, explicando ainda que toda a sua porcentagem de lucros com essa música será doada à família de Catra. A faixa conta também com a colaboração do rapper YG.

Esta será a representante do funk carioca no disco “Versions of Me”, que tem lançamento marcado para o dia 12 de abril. “Decidi que esta será a única música em português do álbum. E agora vocês sabem o porquê”, justifica Anitta.

Khalid também está em álbum de Anitta

Khalid também estará em “Versions of Me”. O cantor norte-americano de R&B, conhecido por sucessos como “Talk” e “Better”, dividirá a faixa “Ur Baby” com a poderosa. O disco chega a todos os aplicativos de música no dia 12 de abril.

Pelo Twitter, a artista deu mais detalhes sobre a colaboração: “É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B. Pra ouvir quando a gente tá apaixonado e pensando em alguém. No dia da gravação me segurei pra não chorar na frente do Khalid, porque era meu sonho ter ele para essa música”, escreveu.

Os anúncios vieram após Anitta prometer que lançaria um detalhe inédito do novo disco a cada 10 mil pré-salvamentos feitos nas plataformas de streaming. Os fãs ficaram animados e atingiram a marca de 50 mil. Com isso, Anitta deu mais um ‘spoiler’ do projeto. Quinto registro de estúdio da carioca, “Versions of Me” será seu primeiro lançamento pela Warner Records.