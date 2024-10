Tavinho Paes, poeta e autor de hits como ‘Totalmente demais’, morre aos 69 anos; saiba mais

Nesta quinta-feira, 31, faleceu o poeta Tavinho Paes, de 69 anos. Autor de músicas que fizeram sucesso nos anos 80 como: "Totalmente demais", "Sexy Iemanjá", e "Rádio Blá", estava internado, em estado de coma, no hospital Casa Prontocor, localizado no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro, após passar por duas cirurgias. Em setembro, Tavinho sofreu um infarto e precisou colocar três pontes de safena para desobstruir as artérias responsáveis por levar sangue ao coração. Filmaker e artista plástico, ele deixou a esposa, Eliana Britto.

VEJA MAIS

Nascido no Rio de Janeiro, em Catambi, região central do Rio, Luiz Octávio Paes de Oliveira foi criado em Cascadura, na Zona Norte da cidade. Filho do jornalista Geraldo Paes de Oliveira, Luiz pertencia a uma família de classe média e se interessou por música desde cedo, quando acompanhava sua avó em rodas de choro.

Ele estudou economia e jornalismo na PUC-Rio na década de 70. E publicou seu primeiro livro de poemas em 1973, “Tulipa negra”. Ao lado de Torquato Mendonça, Demétrio de Oliveira Gomes, Divana, Soninha Toda Pura e Steve Quest, Tavinho participou do grupo de poetas Poema Terror. Como editor, trabalhou no jornal “O Pasquim” nos anos 80.

Nos anos 2000, ao lado de Chacal, foi um dos fundadores do evento CEP 20000, além do Poesia Voa, cujas as apresentações aconteciam no Circo Voador.

Suas canções foram gravadas por artistas como Gal Costa, Marina Lima, Maria Bethânia, Leo Jaime, Xuxa e Tânia Alves.