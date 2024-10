Gisele Bündchen não quer casar com Joaquim Valente; saiba o motivo

A top model Gisele Bündchen, grávida do primeiro filho com Joaquim Valente, não pretende se casar tão cedo. De acordo com amigos do casal, o motivo para o casamento estar fora dos planos da modelo seria a disparidade entre o patrimônio financeiro dela e de Valente.

A revelação foi dada recentemente no tabloide americano "Page Six". Segundo a publicação, os amigos do casal afirmam que eles pretendem apenas morar juntos. "Há uma enorme diferença entre eles em termos de patrimônio líquido. Para Gisele, não há sentido em se arriscar tanto", disse a fonte.

Qual o patrimônio de Gisele?

A estrela das passarelas tem um patrimônio estimado em 400 milhões de dólares, o equivalente a R$ 2,3 bilhões na moeda brasileira. Durante 14 anos, Gisele foi a modelo mais bem paga do mundo e, em 2016, último ano em que esteve no topo desta lista, logo depois de se aposentar, ela faturou US$ 30,5 milhões.