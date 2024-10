Gisele Bündchen avisou Tom Brady de gravidez antes de notícia vazar, diz site

Gisele Bündchen avisou o ex-marido Tom Brady sobre sua gravidez antes que a notícia chegasse à mídia, segundo o portal americano TMZ. Ela está grávida de Joaquim Valente, seu namorado, e já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano.

"Gisele não queria que Tom Brady soubesse de sua gravidez com outro homem através de notícias na mídia", afirmou o portal. Não se sabe exatamente há quanto tempo Brady e os filhos do ex-casal estavam cientes da gestação antes que a informação se espalhasse



A gravidez de Gisele foi confirmada pela People. "Gisele e Joaquim estão muito felizes com este novo capítulo de suas vidas e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família", disse uma fonte próxima ao casal.



A modelo de 44 anos se divorciou de Tom Brady em 2022. O jogador, também segundo o TMZ, não está em um relacionamento no momento.