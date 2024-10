Gisele Bündchen está grávida do primeiro filho com Joaquim Valente, afirma revista

Gisele Bündchen e o namorado Joaquim Valente aguardam a chegada do primeiro filho. A gravidez da modelo foi anunciada pela revista americana "People", nesta segunda-feira (28) e confirmada pela assessoria. A brasileira já é mãe de Benjamin Rein, de 14 anos, e Vivian Lake, de 11, frutos do seu ex-relacionamento com Tom Brady.

O lutador e a modelo foram vistos pela primeira vez juntos na Costa Rica, em novembro de 2022, na Costa Rica. O romance entre os dois só foi confirmado neste ano, em uma entrevista ao jornal americano "The New York Times".

"Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. [Joaquim] é muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse ela, na época.