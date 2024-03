Gisele Bündchen revela que quase morreu trabalhando: 'quase caí no oceano'

Gisele Bündchen compartilhou com o apresentador Jimmy Fallon, no talk show The Tonight Show, um episódio tenso da sua carreira profissional. A Top foi convidada para falar de seu novo livro de receitas 'Nourish: Simple Recipes to Empower Your Body and Feed Your Soul', que será publicado na próxima semana, mas, acabou relembrando alguns momentos curiosos da sua trajetória como modelo.

A brasileira é amiga de Fallon, com quem contracenou na comédia de ação 'Taxi' (2004). No talk show, o apresentador brincou de um jogo em que dois cartões eram exibidos, um com uma verdade e outro com uma mentira sobre o convidado. Fallon e o outro participante do programa, Wayne Brady, tinham de descobrir qual informação era verídica.

"Fiz uma sessão de fotos em um iceberg falso na Islândia e quase caí no oceano", leu Gisele. A dupla apostou que a história era falsa, mas teve uma surpresa quando ela confirmou que o incidente tinha de fato acontecido.

O episódio se passou entre 1997 e 1999, contou a modelo. "Era um iceberg falso no meio dos verdadeiros, no verão da Islândia. Eu teria morrido em segundos, porque você sabe o que acontece quando cai naquela água congelante. Em segundos você está morto", contou.

Era uma campanha de uma nova fragrância da Lanvin. "Foi para uma fragrância chamada Oxygene. Você tem que pesquisar no Google. Você pode ver isso, na verdade. Está na internet. Chama-se Oxygene, esse era o nome da fragrância", disse ela.

Veja o vídeo do comercial:

"Eu deveria estar com esse vestido justo enquanto todos estavam em um barco, tipo, toda a tripulação estava em um barco com enormes jaquetas e coletes salva-vidas", relatou.