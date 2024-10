Grávida do 3º filho, Gisele Bündchen quer dar à luz em casa e descobrir sexo do bebê no nascimento

A modelo Gisele Bündchen anunciou nesta segunda-feira (29) que está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o professor brasileiro de jiu-jitsu Joaquim Valente. A notícia da gravidez foi divulgada pela revista People e confirmada pela equipe de Bündchen.

Uma pessoa próxima à modelo ainda disse à People que o casal está "extremamente feliz" com a gravidez, já avançada em "alguns meses". A fonte informou também que Gisele pretende dar à luz em casa e descobrir sexo do bebê no nascimento.

"Gisele está muito feliz em Miami e está aproveitando a vida lá. Ela está entusiasmada com o bebê e se sentindo bem. Ela está grávida há alguns meses e planeja ter um parto domiciliar", disse a fonte.

Relacionamento com Joaquim Valente

Em março, enquanto participava de uma entrevista ao The New York Times, Gisele Bündchen assumiu o namoro com Joaquim Valente. Ao tabloide, a modelo falou sobre a nova fase da vida, confirmando o relacionamento e, acima de tudo, que está feliz. O anúncio oficial do novo namoro ocorreu após a brasileira ser vista em diversos encontros românticos com o treinador.

"Essa é a primeira vez que estou saindo com alguém que foi meu amigo primeiro. É muito diferente, é muito honesto e é muito transparente", disse Gisele na época.

Após os flagras, houve boatos de que o relacionamento com o treinador já existia antes da separação entre a modelae o astro da NFL Tom Brady, com quem foi casada por 13 anos e se divorciou em 2022. Sobre os rumores, a brasileira respondeu: "Eu realmente não quero que minha vida vire um tabloide. Não quero me dispor a tudo isso. É mentira".

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)