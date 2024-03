Gisele Bündchen faz 1ª aparição pública após assumir novo namorado

Gisele Bündchen que assumiu recentemente o namoro com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. Eles já apareceram juntos em diversas vezes, mas não oficialmente. Agora, nesta quarta-feira (27), a modelo brasileira fez a primeira aparição pública ao lado do novo namorado.

A top model participou de um evento em Miami (EUA), para promover seu novo livro de receitas. De acordo com o Page Six, o namorado de Gisele Bündchen esteve na plateia junto com os demais convidados para prestigiar o novo projeto da supermodelo e fotos dele surgiram na web.

O novo projeto de Gisele consiste em um livro com cerca de 100 receitas, descritas como “simples e nutritivas”, que fizeram e fazem parte da sua vida. Ao divulgar o livro em seu perfil do Instagram, Gisele afirmou: “Tem muita coisa mesmo (…) Se eu consigo fazer, porque eu não sou uma chef, você também consegue.”