Sósia gasta R$ 50 mil em cirurgia para ficar mais parecido com Neymar; veja o antes e depois

Eigon Oliveira, influenciador conhecido por sua semelhança com o craque Neymar Jr., decidiu investir pesado na própria imagem. O sósia, que já era famoso por imitar o visual do atacante do Santos, passou recentemente por uma rinoplastia estruturada que pode chegar a custar até R$ 50 mil, para ficar ainda mais parecido com o ídolo.

O procedimento foi realizado pelo cirurgião plástico Fred Keim, que relatou ter sido surpreendido com o pedido inusitado. "Foi uma cirurgia diferente. Eu nunca tinha recebido um pedido assim", contou o médico em entrevista à revista Quem.

Apesar da inspiração clara, o próprio sósia foi seletivo sobre o que desejava mudar. "Os pacientes costumam trazer referências, mas o Eigon, literalmente, trabalha com essa imagem. Então, ele queria, sim, ficar mais parecido. Trouxe fotos do Neymar, mas foi bem consciente. Ele mesmo apontou o que não precisava ser copiado", afirmou Keim. Entre os pontos descartados estavam o dorso nasal mais alto e a ponta do nariz caída.

Além da questão estética, a cirurgia teve também motivação funcional. Eigon apresentava desvio de septo e hipertrofia dos cornetos nasais, a popular "carne esponjosa", que afetavam sua respiração. "O NAS dele tinha uma largura muito grande e havia diferença significativa em relação ao nariz do Neymar. Afinamos, deixamos mais reto e levantamos levemente a ponta. O objetivo era melhorar a função e alcançar um visual que remetesse ao ídolo, mas sem exageros", explicou o médico.

Eigon conta que a vontade de fazer a cirurgia vem desde a adolescência. "Sempre quis fazer essa cirurgia, desde os 15 anos. Aos 12, quebrei o nariz. Minhas maiores queixas eram estéticas, mas também o desvio de septo e a carne esponjosa", afirmou o influenciador, que nega qualquer pressão externa para o procedimento. "Foi algo muito pessoal. A experiência foi maravilhosa, estou muito satisfeito com o resultado."

“Nariz do Neymar”: sósia gasta R$ 50 mil em cirurgia para ficar mais parecido com craque. (Reprodução)

