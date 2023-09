Solteiro após se assumir gay, Marcos Pitombo faz sucesso com vídeo de toalha

Marcos Pitombo fez sucesso nas redes sociais ao postar um vídeo só de toalha. Nas imagens, o ator surge se arrumando para o festival The Town, que aconteceu no último fim de semana, em São Paulo. O artista de 41 anos, assumiu publicamente em junho o namoro com o diretor de marketing Iasser Kaddourah. O relacionamento, que já durava ao menos três meses, chegou ao fim em agosto. A decisão, segundo amigos do agora ex-casal, foi do ator.

A última foto dos dois juntos foi publicada no fim de junho, época em que o ator assumiu publicamente a relação e sua sexualidade, após completar 41 anos. E a última interação de Iasser no perfil do ex foi no último dia 17, quando Pitombo publicou uma carta de despedida para seu cachorro que morreu.

Confira o vídeo de toalha publicado pelo ator:

