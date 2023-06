Ator Marcos Pitombo assume relacionamento com diretor de marketing

O ator Marcos Pitombo está namorando o diretor de marketing Iasser Hamer Kaddourah. A informação foi confirmada pela assessoria, de acordo com o site da revista Quem. O mais novo casal esteve junto na comemoração pelo aniversário de 41 anos do artista, na noite do último sábado (16), no show do Jota Quest.

Iasser parabenizou o ator com uma publicação em seus Stories ao publicar uma imagem dos dois, acompanhada de uma declaração de companheiros e admiração. “Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construirmos juntos. Feliz aniversário”, desejou o diretor. Marcos Pitombo tem trabalhos na TV como como Malhação, Orgulho e Paixão e Salve-se Quem Puder.

Confira o post de Iasser Hamer Kaddourah no Instagram:

