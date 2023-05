Ex do jogador Hulk está namorando com engenheiro 28 anos mais jovem

Ao que tudo indica, a fila andou para Iran Ângelo, ex-mulher do jogador Hulk. A empresária estaria se relacionando com Lucas Suassuna. Em janeiro, ele postou no Instagram uma foto num jet ski no qual se lia o nome de Iran. O relacionamento, no entanto, engrenou nas últimas semanas, desde que foram vistos no maior clima de romance durante o casamento de Mirela Janis e Yugnir Ângelo em João Pessoa, na Paraíba.

Iran e Lucas, que mora na capital paraibana, estão, inclusive passando uma temporada juntos em São Paulo. Ela já apresentou seu novo affair aos três filhos do casamento com o atacante do Atlético Mineiro. O casal tem se exercitado com o mesmo profissional, o personal e professor de muay thai Ronaldo Sanches, como mostraram vídeos postados por ambos em seus perfis. É Iran Ângelo quem filma Lucas praticando na área comum do prédio em que vive.

VEJA MAIS