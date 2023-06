Marcos Pitombo e seu namorado Iasser Kaddourah aproveitam sol no Rio de Janeiro, fotos

Marcos Pitombo aproveitou hoje, 28, está quarta-feira de sol para curtir uma praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. na companhia do namorado, Iasser Hamer Kaddourah.

O ator e o diretor de marketing trocaram carinhos, como beijo na cabeça e abraços além de aproveitarem a paisagem.

VEJA MAIS

Pitombo confirmou o relacionamento após o casal trocar declarações nas redes há poucos dias. As especulações sobre o namoro ficaram fortes com os posts em comemoração ao aniversário de 41 anos de Pitombo, no dia 17 de junho.

Marcos Pitombo curte praia com namorado Iasser Kaddourah (Fotos: Dilson Silva / AgNews)