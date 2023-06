Quem é Iasser Hamer, o namorado Marcos Pitombo: diretor, fala várias línguas e gosta de viajar

O ator Marcos Pitombo assumiu publicamente seu relacionamento com o diretor de marketing Iasser Hamer. O galã comemorou o aniversário de 41 anos e compartilhou algumas fotos, entre elas, com Iasser. A comemoração foi em um restaurante e também no show especial da banda Jota Quest no Rio de Janeiro. A assessoria do ator confirmou o relacionamento. Esta semana Pitombo usou os strories para se declarar.

“Esse é o cara que me inspira nesse planeta. A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos. Feliz aniversário”, publicou Marcos nos Stories.

O relacionamento de Marcos e Iasser surpreendeu o público que já mobilizou a internet para saber quem é o que faz o "namorado de Pitombo”. E, para quem ainda não sabe, Iasser Hamer é formado em negócios internacionais em Oxford, no Reino Unido, e fala várias línguas, entre elas: inglês, espanhol e árabe e também é diretor de marketing. Gosta de viajar e já conheceu oito países incluindo a Itália, Alemanha e China.

A presença digital de Iasser é forte e já bateu os 40 mil seguidores no Instagram. O namorado é carinhoso nas postagens e sempre responde com emojis.