Simaria fala sobre saúde feminina e pobreza menstrual em palestra

A cantora Simaria, ex-dupla de Simone, participou de um evento de conscientização sobre saúde feminina, em uma escola pública, em São Paulo, no último sábado (25). A artista fez um alerta sobre a importância de abordar temas como pobreza menstrual e saúde feminina.

No evento, Simaria contou a própria experiência com a filha. “Eu falo para a minha filha que eu sou a melhor amiga dela, então cada vez que ela sentir que está passando por uma situação difícil ou alguma transformação ela deve me chamar. Eu digo que sempre estarei aqui para orientar no que for preciso”, revelou a cantora.

A sertaneja também alertou sobre o cuidado com o corpo e a orientação com as crianças. “Tem partes no corpo que ninguém pode tocar. Devemos saber em que partes do corpo é permitido e qual é a zona de perigo”, destacou.

Além da palestra, Simaria também cantou para o público no local. Inclusive músicas que cantava na época em que fazia dupla com a irmã.

