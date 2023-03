Simaria volta a alfinetar Simone em entrevista: ‘O povo tem que acordar’

A confusão entre as irmãs Simone e Simaria continua mesmo após o fim da dupla. No passado, Simaria revelou que a irmã criticava os seus figurinos. Agora, em entrevista à Quem, a sertaneja voltou a alfinetar a irmã, se referindo a quem implica com as roupas que ela costuma usar.

“Acho que essa galera que xinga é porque não pode fazer o mesmo que eu faço. É porque, às vezes, está dentro de casa e tem um marido que não deixa e a saia tem que ser abaixo da canela, é porque tem religiosidade demais, é porque acha que um decote vai mudar a essência de uma pessoa. Quando, na vida, um decote, um biquíni vai mudar a essência e o caráter de uma pessoa decente? Acordem, por favor! Ninguém pode mexer em essência e caráter. Não é por causa de um decote, de uma roupa curta que a gente vai mudar a essência bacana que a gente tem, gente! Pelo amor de Deus! O povo tem que acordar, tem que parar com isso”, disparou Simaria.

A cantora ainda respondeu sobre procedimentos estéticos realizados no corpo. “Eu não tenho preenchimento. Faço botox, que hoje dizem que não é nada, e muito laser com o Dr. Alberto Cordeiro”.

A artista ainda falou da relação com os filhos. “Eles cantam, tocam. Giovanna escreveu roteiro de clipe comigo. Eu falo: ‘filha, se você fosse escrever o clipe de tal música? Ela diz: ‘mamãe eu faria assim’. A Giovanna tem o mesmo ouvido absoluto que o meu. Ela escuta uma música e diz: ‘mamãe, isso vai explodir’. Você sabe ‘Vontade de Morder’? ‘Esse teu beijo vagabundo?’ Quando escutei pela primeira vez, me encantei por essa música, achei incrível, porque dá para cantar para a avó, para o sobrinho, para o crush. E quando a Giovanna escutou pela primeira vez, ela falou: ‘mamãe, isso é muito legal, isso vai explodir’. Ela sempre me dá feedbacks surreais. E o Pawel, meu pequenininho… Você tem que ver ele fazendo as coreografias com a irmã. Eles fizeram a coreografia de ‘Vontade de Morder'”, finalizou a famosa.