'Silvio Santos Vem Aí' com Leandro Hassum ganha data de estreia e pôster oficial; confira

A aguardada cinebiografia "Silvio Santos Vem Aí", estrelada por Leandro Hassum, teve sua data de estreia nacional confirmada: 30 de outubro de 2025. A produção, que conta a história do apresentador brasileiro, foi anunciada oficialmente nesta quinta-feira (3) pela distribuidora Paris Entretenimento.

Com direção de Cris D’Amato e roteiro assinado por Paulo Cursino, o longa mergulha nos bastidores do Programa Silvio Santos e revela momentos da carreira e vida pessoal do empresário e apresentador, que faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos, vítima de broncopneumonia.

VEJA MAIS

No papel principal, Leandro Hassum dá vida a Silvio Santos, enquanto Regiane Alves interpreta sua esposa, Íris Abravanel, e Manu Gavassi vive Marília, uma jovem publicitária contratada para integrar a equipe do “Homem do Baú”.

Além do trio principal, o elenco conta ainda com Marcelo Laham, Gabriel Godoy, Hugo Bonemer e Vanessa Giácomo.

A produção chega pouco mais de um ano após a morte de Silvio Santos, que também foi retratado recentemente na série “O Rei da TV”, do Disney+, e no longa “Silvio”, estrelado por Rodrigo Faro e dirigido por Marcelo Antunez. Este último focou em um dos episódios mais dramáticos da vida do apresentador: a invasão de sua casa por criminosos, logo após o sequestro de sua filha Patrícia Abravanel.

O primeiro poster oficial do filme também foi divulgado nesta quinta-feira. Confira:

(Divulgação/Paris Filmes)