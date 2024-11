Leandro Hassum viverá Silvio Santos em novo filme

Um dos apresentadores mais icônicos da história da TV brasileira estará representado mais uma vez no cinema com o filme “Silvio Santos Vem Aí”, que tem previsão para ser lançado em agosto de 2025. O filme conta com Leandro Hassum no papel de Silvio Santos e Cris D'Amato na direção.

O longa começou a ser filmado na semana passada, em São Paulo. De acordo com a sinopse, o enredo vai contar a trajetória e os bastidores do programa que consagrou Silvio Santos como o maior comunicador do Brasil.

A história acompanhará Marília (Manu Gavassi), publicitária que vai trabalhar com Silvio e que, embora no princípio fique desconfiada, aos poucos vai sendo conquistada pelo carisma do apresentador.

O elenco também conta com Regiane Alves, que interpreta Íris Abravanel.

O filme “Silvio Santos Vem Aí” é uma produção da Paris Entretenimento com distribuição da Paris Filmes.