Furacão Milton: Em Miami, Leandro Hassum tranquiliza fãs e diz que família está bem abrigada

Leandro Hassum tranquilizou os fãs nesta quarta-feira (09) ao dizer que ele e a família estão bem e abrigados. O ator está na Flórida, que enfrenta o furacão Milton, onde mora desde 2016. Hassum ganhaou recentemente uma neta, chamada Aurora, que está em Orlando com a mãe, na região que pode ser mais afetada pelo fenômeno nos próximos dias.

VEJA MAIS

"Como eu estou vendo os gráficos, a coisa é séria, realmente. Não estou dizendo que aqui não vai acontecer nada, são fenômenos da natureza. Vai afetar mais a parte oeste, que é do Golfo do México ali. Eu estou aqui, vim a Miami. Pietra [filha do ator] mora em Orlando, que é no Centro da Flórida, lá vai ser mais atingido, mas já vai chegar, acreditamos, um pouco mais leve. Estamos bem abrigados em casa, com proteções, alimentos. Fiquem tranquilos”, falou o humorista.

Apesar da preocupação com a chegada do furacão, o humorista ressaltou que a filha e a neta estão bem. No vídeo, Leandro ainda fez uma "brincadeira" com o nome dado ao fenômeno da natureza. "MILTON, na boa quem escolhe os nomes de furacão? Brincadeiras a parte, obrigado por toda a preocupação dos amigos. Estamos bem e protegidos", reforçou.