Anitta se prepara para enfrentar Furacão Milton na Flórida e reage nas redes sociais

Com a iminente chegada do Furacão Milton, previsto para atingir a costa da Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (9), muitos brasileiros que vivem na região, incluindo celebridades, compartilharam suas preocupações nas redes sociais. Entre eles, a cantora Anitta usou seus stories no Instagram para comentar sobre a situação.

Em uma postagem descontraída, Anitta compartilhou uma foto onde aparece usando óculos e pensativa, acompanhada da legenda: “Essa sou eu percebendo que tenho quatro casas diferentes, mas acabei ficando na de Miami justo quando o furacão está prestes a chegar.”

A artista está atualmente em sua residência em Miami, no extremo sul da Flórida.

Anitta está em Miami, no extremo sul da Flórida, Estados Unidos, durante passagem do furacão Milton. (Instagram/@anitta)

O Furacão Milton, que ganhou força nos últimos dias, está previsto para atingir principalmente a costa oeste da Flórida, mas autoridades alertam que outras regiões do estado, incluindo Miami, podem ser impactadas por fortes chuvas e ventos. Moradores da região já foram orientados a se preparar para possíveis situações de emergência.

VEJA MAIS

Sobre o Furacão Milton

O Furacão Milton deve atingir a costa oeste da Flórida nesta quarta-feira (9). (NASA)

O furacão Milton, que atingiu a categoria 5, está se aproximando da costa da Flórida e deve tocar o solo entre a noite de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta-feira (10). Este fenômeno meteorológico é considerado um dos mais poderosos em mais de 100 anos, com ventos que podem chegar a 270 km/h, e é esperado que cause danos significativos em áreas densamente povoadas, como a região metropolitana de Tampa.

Mais de 1 milhão de pessoas receberam ordens de evacuação, resultando em congestionamentos nas estradas e cidades praticamente desertas. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ressaltou a urgência da situação, alertando que "se você estiver na área afetada, basicamente estará no seu caixão".

Aeroportos em Tampa e Orlando suspenderam voos, e grandes parques temáticos, incluindo os da Disney, fecharam suas portas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)