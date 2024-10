Anitta não trará “Ensaios” para Belém em 2025; saiba o motivo

A cantora Anitta irá anunciar, nesta quinta-feira (03), as primeiras datas da turnê “Ensaios da Anitta”, prevista para ocorrer em 2025, e Belém não estará incluída na lista, apesar de sua equipe ter visitado a cidade.

No início do segundo semestre, a equipe da cantora esteve na capital paraense visitando locais para avaliar a viabilidade do evento, que seria realizado em Belém no mês de janeiro. No entanto, o ensaio não acontecerá mais no Pará.

Segundo informações obtidas pela reportagem, o motivo da ausência de Belém na turnê da cantora é a realização de outro evento da artista na capital, ainda em 2025, antes da COP30.

O “Ensaios da Anitta” traz um tema a cada ano. Em 2024, a carioca homenageou as escolas de samba do Rio de Janeiro. Para o Carnaval de 2025, o tema será “Maratona da Anitta”, com homenagens a diversas modalidades olímpicas.