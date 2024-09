Anitta é clicada de mãos dadas com ex-jogador do Flamengo; saiba quem é

Além do look glamouroso, Anitta atraiu olhares ao aparecer acompanhada no desfile da Balmain nesta quarta-feira (25). Após rumores de romance, a artista chegou ao evento acompanhada do jogador de futebol Vinícius Souza, ex-Flamengo e atual jogador do inglês Sheffield.

Os rumores de que a cantora e o atleta estariam juntos começaram a aumentar após a apresentação de Anitta no jogo da NFL, em São Paulo, no início deste mês. Na ocasião, os dois teriam se conhecido melhor na festa que ocorreu após o show da artista.

Quem é Vinicius Souza?

O suposto namorado de Anitta iniciou a carreira no futebol no Flamengo, onde ficou até 2020. Em seguida, ele saiu para atuar na defesa do belga Lommel, da Bélgica. O atleta também jogou no Mechelen e, em 2022, por empréstimo, foi para o Espanyol. Agora, o brasileiro joga no time da série B, Sheffield.

Vinicius é pai de Theo, de 4 anos, e de Maria Alice, de 1. Ele foi casado com a influenciadora Giulia Dantas, ex-namorada do rapper L7NNON, com quem esteve até 2021 e encerrou o compromisso após a lua de mel.