Em estreia nas passarelas, Anitta ajuda modelo que 'levou tombo' em desfile

Nesta segunda-feira (23), a cantora brasileira Anitta fez sua estreia como modelo na Semana de Moda de Paris, desfilando para a marca L'Oréal Paris com um look ousado da grife Mugler.

Na passarela, Anitta ainda aproveitou para fazer um vídeo "selfie" com a plateia, que foi compartilhado nos stories de uma de suas redes sociais.

Durante o desfile, a brasileira também protagonizou um momento de empatia quando ajudou Belinda Peregrín, que vinha logo atrás dela, a se levantar após a modelo sofrer uma queda enquanto desfilava.

Veja um registro do momento:

Além de Anitta, outras brasileiras foram modelos no evento. Entre elas, as atrizes Larissa Manoela e Taís Araújo, que já haviam desfilado para a marca em 2023. A transmissão do desfile está disponível no canal do YouTube da L'Oréal Paris.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)