Furacão Milton deve atingir a Flórida na noite desta quarta-feira (9)

O furacão Milton, que atingiu a categoria 5, está se aproximando da costa da Flórida e deve tocar o solo entre a noite de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta-feira (10). Este fenômeno meteorológico é considerado um dos mais poderosos em mais de 100 anos, com ventos que podem chegar a 270 km/h, e é esperado que cause danos significativos em áreas densamente povoadas, como a região metropolitana de Tampa.

Mais de 1 milhão de pessoas receberam ordens de evacuação, resultando em congestionamentos nas estradas e cidades praticamente desertas. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ressaltou a urgência da situação, alertando que "se você estiver na área afetada, basicamente estará no seu caixão". Aeroportos em Tampa e Orlando suspenderam voos, e grandes parques temáticos, incluindo os da Disney, fecharam suas portas.

Como o furacão de categoria 2 foi para 5 em menos de 24h ?

Milton se destacou por sua rápida intensificação, subindo da categoria 2 para a categoria 5 em menos de 24 horas, o que é considerado um aumento quase sem precedentes. Essa intensificação explosiva foi impulsionada pela combinação do calor das águas e condições atmosféricas favoráveis. De acordo com meteorologistas, o aquecimento das águas do Oceano Atlântico, especialmente no Golfo do México, tem sido um fator crítico. As temperaturas elevadas do mar fornecem o "combustível" necessário para a intensificação dos furacões.

Meteorologistas preveem chuvas torrenciais e inundações repentinas, além de uma maré de tempestade que pode alcançar até 4,5 metros na Baía de Tampa. A prefeita de Tampa também expressou preocupações sobre o risco de morte em áreas vulneráveis e disse “se você ficar, vai morrer!!”. A situação é crítica, pois a região ainda se recupera dos danos causados pelo furacão Helene no mês passado.

Antes de se dirigir à Flórida, Milton passou pela península de Yucatán, no México, onde as autoridades implementaram medidas preventivas. Embora tenha causado chuvas na região, os danos foram considerados menores.

O presidente Joe Biden adiou compromissos internacionais para acompanhar a situação e pediu à população que siga as instruções das autoridades locais com urgência.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)