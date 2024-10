Astronauta da Nasa registra furacão Milton do espaço

O astronauta Matthew Dominick, da Estação Espacial Internacional (ISS), registrou imagens do furacão Milton diretamente do espaço através da janela da nave Dragon Endeavour. Nas imagens é possível ver o tamanho e o olho do furacão, que deve tocar o solo da Flórida (EUA), nesta quarta-feira (09/10).

"Aqui está a vista pela janela da Dragon Endeavour", escreveu Dominick.

O fenômeno se formou no fim de semana como uma tormenta tropical, começou na segunda-feira (7) como um furacão de categoria 2 e alcançou a categoria 5, a máxima na escala de intensidade de furacões, assustando especialistas. No entanto, nesta terça, perdeu um pouco da força e desceu para a categoria 4, mas, ainda de acordo com o NHC, segue com "alto potencial destrutivo".

Especialistas apontam que o furacão deve atingir o golfo do México em direção à baía de Tampa, na costa oeste da Flórida.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a tempestade pode ser "uma das piores dos últimos 100 anos" no estado americano.