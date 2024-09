Furacão Helene deixa 64 mortos e milhões sem energia nos EUA

Chuvas intensas causadas pelo furação Helene, no sudeste dos Estados Unidos, deixaram pelo menos 64 mortos, além de milhões sem energia, conforme a mais recente atualização. Ao todo, foram bilhões de dólares em destruição.

Mais de 2 milhões de pessoas estavam sem energia neste domingo, 29, e uma parte delas ainda enfrenta a ameaça de inundações.

As mortes registradas até o momento ocorreram nos Estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia.

Segundo um xerife local, o número de fatalidades na Carolina do Norte ainda deve aumentar.

Helene atingiu a costa da Flórida como um furacão de categoria 4 na quinta-feira à noite e rapidamente se deslocou pela Geórgia, Carolinas e Tennessee, derrubando árvores, destruindo casas e fazendo córregos e rios transbordarem, sobrecarregando barragens.