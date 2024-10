Vídeo: avião enfrenta forte turbulência ao voar no olho do furacão Milton

Na última terça-feira (08), a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) divulgou imagens de uma intensa turbulência que atingiu um avião que entrou no olho do furacão Milton. A missão teve como objetivo coletar dados para aprimorar as previsões e pesquisas sobre furacões.

O vídeo mostra meteorologistas analisando dados do furacão quando, de repente, objetos ao redor começam a cair devido à turbulência. Os voos realizados por aeronaves especiais permitem medir a pressão atmosférica, temperatura, umidade e velocidade do vento dentro da tempestade.

As informações coletadas são cruciais para que os meteorologistas possam compreender melhor a estrutura e o comportamento dos furacões, o que é essencial para prever sua trajetória e intensidade, ajudando assim a salvar vidas e minimizar danos em áreas potencialmente afetadas.

A segurança das aeronaves da NOAA que voam dentro de furacões é garantida por diversas medidas. Aeronaves especializadas, como o P-3 Orion e o Gulfstream IV, são projetadas e modificadas para resistir a condições extremas, possuindo estruturas robustas e sistemas de navegação avançados.

Os pilotos e a tripulação recebem treinamento rigoroso para operar em condições severas, incluindo turbulências intensas e ventos fortes. Além disso, os aviões estão equipados com radar, sensores meteorológicos e outros dispositivos de alta tecnologia que permitem monitorar as condições em tempo real.

Maior furacão registrado nos últimos 100 anos

Este fenômeno meteorológico é considerado um dos mais poderosos em mais de 100 anos, com ventos que podem chegar a 270 km/h, e é esperado que cause danos significativos em áreas densamente povoadas, como a região metropolitana de Tampa. Zonas de seis condados na Flórida receberam ordens de evacuação obrigatórias, enquanto outras estão sob alerta de emergência. A situação é mais crítica na costa oeste, onde se localiza a Baía de Tampa, incluindo grandes cidades como Clearwater e Saint Petersburg. O parque Busch Gardens em Tampa fechou suas portas devido à proximidade do furacão. Em outros pontos turísticos da costa da Flórida, como Venice, moradores também estão buscando abrigo.