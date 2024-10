Furacão Milton pode chegar ao Brasil? Confira rota prevista para o fenômeno natural

O furacão Milton está previsto para atingir a costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, nessa quarta-feira (9). Segundo informações do Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center — NHC), o fenômeno deve chegar pela noite, conforme horário local. Na quinta-feira (10), a estimativa é que a tempestade siga pela costa leste da Flórida rumo ao Oceano Atlântico ocidental.

O furacão Milton pode chegar ao Brasil?

Não há possibilidade do furacão Milton atingir o Brasil, visto que é necessário altas temperaturas do mar — o que não ocorre no país. “As maiores temperaturas são registradas no mar do Nordeste, onde não passam de 26°C”, diz a meteorologista Bianca Lobo, do Climatempo, em entrevista à BBC News Brasil.

As temperaturas precisam atingir e ultrapassar 27ºC para que um furacão aconteça. Além disso, é preciso haver mudanças nas correntes de vento em relação à direção e velocidade, cenário em que a costa brasileira não se enquadra.

Por onde o furacão Milton vai passar?

Conforme previsão do Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center — NHC) dos Estados Unidos, o furacão Milton deve atingir a Flórida nessa quarta-feira (9), começando pela costa oeste. A estimativa é que os ventos iniciem por volta das 14 horas (horário local). Veja abaixo.

Horário dos ventos estimado durante a passagem do furacão Milton na Flórida, Estados Unidos (Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center - NHC))

Na quinta-feira (10), a tempestade segue pela costa leste em direção ao Oceano Atlântico ocidental. A probabilidade dos ventos ultrapassarem 39 milhas por hora (mph), ou seja, cerca de 63 quilômetros por hora (Km/h), é alta e chega a superar 90%. Confira no gráfico abaixo.

Velocidade dos ventos estimada durante a passagem do furacão Milton na Flórida, Estados Unidos (Centro Nacional de Furacões (National Hurricane Center - NHC))

O Centro Nacional de Furacões, em nota publicada no início da tarde de hoje, presume ventos com máxima de 215 Km/h. O furacão Milton, classificado em categoria 4, atinge Cedar Key, Tampa, Ft. Myers e Naples, por exemplo. Orlando teve os parques da Disney e Universal fechados, pois também está dentro da rota da tempestade.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)