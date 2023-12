Leandro Hassum detona humorista: “me manda mensagens prepotentes”

O ator Leandro Hassum deixou internautas curiosos sobre um possível desafeto com um humorista, relatado pelo próprio Hassum no PodPeople da última terça-feira. Ele chamou o colega de trabalho de “arrogante e prepotente”, o que fez a investigação sobre quem seria a pessoa aumentar.

Leandro começa contando que admirava bastante o “amigo”: “era um cara que pagava um pau e ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e começou a, inclusive, me detonar em shows”, afirma, relembrando de algumas situações com piadas de mau gosto feitas por ele: “Ele falou assim: ‘Gente, não sei porque as pessoas falam que o Hassum perdeu a graça quando emagreceu, porque ele nunca foi engraçado’. O que mais me irritou foi quando eu fiz Tudo bem no Natal que Vem”, acrescentou.

Em outra situação, Hassum contou de uma ligação do, agora, rival: “Ele me liga numa arrogância e diz assim: ‘Oh Hassum, aqui é fulano de tal. Queria te dar parabéns, hein. Gostei desse filme, hein. Segue esse caminho aí’. Eu parei e pensei: ‘mando tomar no c* ou só agradeço?’. Eu falei: ‘cara, muito obrigado pelo toque, pela força. Não sei o que seria de mim sem os seus conselhos (...) u acho de uma arrogância um cara que ia me aplaudir, escrevia para mim, dizia que eu era brilhante, que eu era genial, e de repente está em um outro lugar. Ele é uma pessoa de muito destaque no humor hoje, e me manda uma mensagem arrogante, uma mensagem prepotente”, desabafou.

As redes sociais iniciaram as investigações e ventilam nomes como Fábio Porchat e Danilo Gentili: