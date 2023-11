Sidney Magal canta sucesso em avião com passageiros; vídeo

O cantor Sidney Magal, 73, foi homenageado durante um voo destinado a Salvador (BA). Nas redes sociais, o artista publicou um vídeo cantando o sucesso ‘Sandra Rosa Madalena’ com os passageiros após a música ser reproduzida na rádio, a comando do piloto do avião.

Magal agradeceu pelo carinho, lembrança e “uma dose de amor”. “Tá aí uma das coisas que têm sido frequentes entre um voo e outro, homenagens das equipes de bordo para este que vos escreve. Desde que retomei minhas agendas após aquele episódio que superamos juntos, o Brasil demonstra de diversas maneiras o amor que tem por mim e por minha carreira", escreveu.

"No último, voltando de férias no voo Recife - Salvador fui surpreendido por um recado do piloto da aeronave com nada mais nada menos que Sandra Rosa Madalena entoando nos sons do avião e num coro maravilhoso entre os tripulantes”, completou.

Cantor foi internado

Em maio deste ano, Sidney Magal foi internado por 10 dias no hospital em São Paulo após passar mal devido a um pico de pressão alta durante sua agenda de shows. No mês seguinte, recebeu alta e retornou para as apresentações.

Ao Fantástico, ele lembrou do carinho que recebeu dos fãs durante o período de fragilidade: "Eu sou muito emocional nas coisas que eu faço, graças a Deus! E o médico tem preocupação com isso".

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)